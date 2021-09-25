Всероссийский фестиваль "Мелодии Победы" открылся в Чечне

Во дворце имени Дагуна Омаева в Грозном состоялась торжественная церемония открытия Всероссийского фестиваля военной и патриотической песни "Мелодии Победы", посвященного 76-летию Победы в Великой отечественной войне.

В нем примут участие вокальные ансамбли, самодеятельные коллективы и авторы-исполнители из 12 регионов России. Общее число участников составило 200 человек.

Фестиваль будет проводиться по номинациям "Песни о Великой Отечественной войне" и "Авторская патриотическая песня".

Стоит отметить, что фестиваль проводится при поддержке республиканской общественной организацией "Всемирный конгресс чеченского народа" и министерства культуры Чечни при поддержке Российского фонда культуры в рамках проекта "Культура".

Фестиваль завершится 26 сентября награждением победителей и гала-концертом.