В Сочи вышли из берегов две реки

В Сочи из-за резкого поднятия уровня воды в реках Лазаревского района оказались подтопленными улицы трех поселков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Копайгородский.

"Cегодня утром, в районе 8 часов, из-за сильного ливня резко поднялся уровень воды в реке Буу Лазаревского района", - поведал он.

По словам градоначальника, в зоне подтопления оказалась улица Фруктовая, в настоящее время там дежурят спасатели, бригады коммунальных, ресурсоснабжающих организаций и сотрудники мэрии.

Копайгородский также поведал, что поднимается уровень реки Лоо. "Мы уже организовали дежурство и спецтехнику на проблемных точках. Пока опасные явления на территории Сочи зафиксированы только в Верхнелооском сельском округе", - сказал мэр.

Градоначальник акцентировал внимание на том, что Сочи готов к непогоде. В то же время он призвал местных жителей и автомобилистов оставаться дома до окончания ливня и завершения откачки воды с трасс, передает "Интерфакс".

Напомним, в Сочи с 25 сентября объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды, прогнозировался ветер, град, мокрый снег. В воскресенье возможно образование смерчей над морем.