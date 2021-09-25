Эрдоган заявил о намерении Турции приобрести у России дополнительные системы С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в интервью американскому телеканалу CBS, что в будущем Турции намерена закупить у России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400.

"В будущем никто не сможет вмешиваться в то, какие оборонные системы мы приобретаем, у какой страны, на каком уровне. Никто не сможет вмешиваться в это. Только мы можем принимать такие решения", - сказал турецкий лидер, отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли Анкара сделать это. "Конечно, конечно, да", - подчеркнул Эрдоган.

По его словам, он все объяснил своему американскому коллеге Джо Байдену. "Мы собрались приобрести самолеты F-35, и мы заплатили $1,4 млрд", - сказал глава турецкого государства, отметив, что Анкара в итоге так и не получила F-35. "И мы попросили продать Patriot, но нам их не дали", - пояснил Эрдоган.

"Вы не даете мне Patriot, и я, возможно, приобрету оборонные системы у других стран. Никто не может в это вмешиваться", - цитирует турецкого лидера ТАСС.