Мечеть XIX века восстановят в Ингушетии

Расположенная в башенном комплексе Эгикал в горном Джейрахском районе мечеть, которая датируется XIX веком и была разрушена во время депортации, будет восстановлена. Об этом сообщает пресс-служба комитета по делам молодежи Ингушетии.

"В древнем поселении Эгикал Джейрахского района идет восстановление старинной мечети, разрушенной в 1944 году, датируется культурный объект XIX веком. Комитет по делам молодежи Республики Ингушетия направит волонтеров для оказания содействия в реконструкции старинной мечети. Волонтерский корпус Коммолодежи готов оказать посильную помощь в работах по реставрации старинного объекта культуры", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за восстановление объекта взялся реставратор из Испании Рамзан Султыгов.

Напомним, что в Джейрахско-Ассинском историко-архитектурном и природном музее-заповеднике сосредоточено множество памятников истории и культуры. Наиболее значимыми являются храмы Тхаба-Ерды и Алби-Ерды, замковый комплекс Вовнушки, башенные комплексы Хамхи, Таргим, Эгикал.