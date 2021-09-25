Токаев посмертно наградил погибших во время стрельбы в Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил посмертно двух полицейских и судебного исполнителя, погибших 20 сентября в результате стрельбы при исполнении постановления суда в Алматы. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

"За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить посмертно орденом "Айбын" ("Доблести") II степени Байгазиева Нурбола Назарбаевича, Сулеева Дархана Даулбаевича, медалью "Ерлиги ушин" ("За мужество") Абенова Мурата Бакбергеновича", - говорится в указе президента.

Напомним, 20 сентября в микрорайоне Акбулак в Алматы мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, которые пришли туда с постановлением о выселении. В результате инцидента погибли пять человек, в том числе двое полицейских и судебный исполнитель. Открывший огонь мужчина был обезврежен.