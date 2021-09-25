Дождь затопил участок трассы Джубга - Сочи

Участок федеральной трассы А-147 Джубга — Сочи затопило из-за сильного дождя. Об этом сообщили в управляющей компании "Черноморье".

Как отмечается, уровень воды нарастал постепенно. Несмотря на то, что интенсивность осадков к утру субботы снизилась, движение по дороге сейчас невозможно.

Напомним, в Сочи с 25 сентября объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды, прогнозировался ветер, град, мокрый снег. В воскресенье возможно образование смерчей над морем.