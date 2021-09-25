Генсек ООН поблагодарил Казахстан за офис МООНСА в Алматы

В Нью-Йорке в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН состоялась встреча генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.

В ходе встречи генсек ООН выразил благодарность президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за решение разместить в Алматы удаленный офис Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

"Это решение Казахстана мы расцениваем больше, чем просто помощь. Вы продемонстрировали настоящий дух дипломатического братства, что будет способствовать дальнейшему развитию прекрасных отношений между ООН и Казахстаном", – цитирует Гутерриша пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана.

Помимо этого, Тлеуберди подробно рассказал главе организации о ходе реализации инициативы президента страны по созданию международного агентства ООН по биологической безопасности, передает РИА Новости.