На Ставрополье отредактируют Красную книгу

В октябре в Ставропольском крае состоятся обсуждения новой редакции Красной книги, сообщил доцент кафедры эволюционной экологии и биоразнообразия СКФУ Сергей Пушкин.

После дискуссий, ученые приступят к составлению томов "Животные" и "Растения", куда войдут около 30 видов животных, которые приобретут статус "нуждающихся в особом внимании".

"Добавится много рыб, около 10 видов насекомых, 1-2 вида птиц. В то же время из книги будет исключен кузнечик – степной толстун, или шароглав многобугорчатый. Он не встречается в природе уже на протяжении 50 лет", - приводит слова собеседника "Ставропольская правда".

Планируется, что новая книга увидит свет в 2022 году.