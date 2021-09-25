Главы МИД Азербайджана и Армении провели первую встречу с ноября 2020 года

На полях 76-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась первая с ноября 2020 года встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Об этом говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Игоря Ховаева (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (США).

В опубликованном на сайте ОБСЕ пресс-релизе подчеркивается, что сначала сопредседатели группы встретились с главами МИД Армении и Азербайджана по отдельности, а затем провели совместную встречу с обоими министрами. "Сопредседатели приветствуют первую с ноября 2020 года встречу министров иностранных дел как знак решимости двух стран возобновить мирный процесс посредством прямого диалога, направленного на обеспечение безопасности, стабильности и процветания в регионе", - сказано в сообщении посредников.

В нем также отмечается, что посредники предложили конкретные целенаправленные меры по деэскалации ситуации и возможным последующим шагам. Они встретились с заместителем генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло и действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде, чтобы проинформировать их о своих усилиях, предпринятых за последний год, а также о последних событиях. Во встречах принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Комментируя переговоры, в министерстве иностранных дел Азербайджана обратили внимание на то, что главы внешнеполитических ведомств провели обмен мнениями о продвижении процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном с учетом новых реалий в регионе. "Азербайджан довел до внимания противоположной стороны свою позицию по постконфликтной ситуации", - говорится в информации азербайджанского МИД.

Напомним, 17 сентября Армения подала в Международный суд ООН иск против Азербайджана из-за расовой дискриминации. 24 сентября Азербайджан направил в суд ответный иск с аналогичными обвинениями.