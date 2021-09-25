Саакашвили: Украина превратилась в проходной двор для преступников

Бывший президент Грузии и глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил в эфире телеканала "Украина 24", что Украина превратилась в проходной двор для преступников с постсоветского пространства.

"Украина - проходной двор, тут преступники со всего постсоветского пространства, тут отстойник стал… Преступники точно знают, что каждого можно отпустить. Надо решать вопросы - ты можешь нанять любого следователя полиции, любого прокурора, молчу уже про судей. Ты просто нанимаешь полицейского, и он будет танцевать за любые деньги по твоему приказу. Как может такой полицейский что-то предотвращать?", - задался вопросом Саакашвили.

Он подчеркнул, что система на Украине "глубоко больна" из-за коррупции в правоохранительных органах, которая происходит у всех на глазах. "В миграционной службе вы будете долго стоять в очереди, но за деньги бен Ладену дадут справку, которая будет свидетельствовать, что это какой-нибудь Марченко, прадед которого жил в Украине", - цитирует экс-главу грузинского государства РИА Новости.