Лавров и генсек ООН обсудили Афганистан и Украину

В Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом сообщили в пресс-службе ООН.

В рамках беседы стороны обсудили события, связанные с широким сотрудничеством России и ООН.

Помимо этого, глава российского внешнеполитического и генсек ООН поговорили о последних событиях в Афганистане, Ливии, Сирии и Украине, передает РИА Новости.

Напомним, 25 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит с речью на 76-й сессии Генассамблеи ООН.