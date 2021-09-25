В Босфоре столкнулись сухогрузы из России и Турции

В проливе Босфор столкнулись сухогрузы под флагами Турции и России - Tahsin İmamoğlu и "Русич-10" Об этом сообщили в береговой охране Турции.

Инцидент случился возле берегов стамбульского района Йеникей.

Как отмечается, 90-метровый турецкий сухогруз Tahsin İmamoğlu направлялся из провинции Коджаэли в промышленный порт Карадениз Эрегли на побережье Черного моря. В свою очередь, 128-метровый российский сухогруз "Русич-10" (128 метров) плыл из района Гемлик провинции Бурса в Россию.

В ведомстве отметили, что в результате столкновения никто не пострадал, ущерб нанесен только непосредственно судам, передает агентство Anadolu.