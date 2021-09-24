Курортный сбор в Ейске пустили на строительство скейт-площадки

В станице Должанской Ейского района благодаря курортному сбору открыли скейт-площадку, также 1,8 млн рублей были выделены из краевого бюджета.

Площадка предназначена для любителей скейтборда, стритборда, трюковых велосипедов и самокатов.

В прошлом году курортный сбор помог привести в порядок 11 площадок в крае.

Напомним, в сутки с отдыхающего взимают 10 рублей, курортный сбор действует в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, пяти поселениях Туапсинского района, двух поселениях Ейского района.