Турецкая компания вышла из гидроэнергетического проекта в Грузии

Турецкая компания, которая должна была реализовать крупнейший энергетический проект в истории независимой Грузии стоимостью $800 млн, объявила о своем выходе из него. Решение было принято после нескольких месяцев протестов, в результате которых строительство плотин было приостановлено. Теперь Грузии грозит выплата компенсации в миллионы долларов.

Выход компании - важная победа массового протестного движения против потенциального вреда Намахванской гидроэлектростанции для окружающей среды. Считалось, что контракт компании с правительством Грузии был крайне несправедливым. Eurasianet отмечает, что о решении строительной компании ENKA Renewables, которая сослалась на ”давние нарушения контракта и форс-мажорные обстоятельства”, стало известно на этой неделе. В контракте перечислено более десятка форс-мажорных обстоятельств, достаточных для его расторжения, в частности ”протесты, которые угрожают или препятствуют строительству сроком более чем 21 день в течение любого шестимесячного периода”. Строительные работы на плотине были приостановлены на несколько месяцев после почти года протестов, которые достигли своего пика этой весной и привели к обещанию правительства пересмотреть некоторые пункты контракта, включая разрешения на строительство и воздействие на окружающую среду.

”Несправедливый” контракт

Идея строительства гигантской гидроэлектростанции на реке Риони в Западной Грузии зародилась еще в советское время. После обретения Грузией независимости предпринимались многочисленные попытки возродить проект, и в апреле 2019 года правительство, наконец, заключило сделку с компанией ENKA. Проект Намахванской гидроэлектростанции предусматривал строительство двух отдельных электростанций на реке Риони. Площадь водохранилища нижней ГЭС должна была составить 510 гектаров, а мощность - 333 мегаватта. Площадь водохранилища верхней - квадратный километр, а мощность - 100 мегаватт. Предполагалось, что ГЭС будут производить около 12% электроэнергии страны.

Но местные жители выступили категорически против проекта. Для его осуществления пришлось бы переселить до 300 семей. Были опасения, что масштабные работы могут изменить микроклимат региона и поставить под угрозу его уникальные сорта винограда - Твиши и Усахелоури.

Институт наук о Земле Государственного университета Ильи и Национальный центр сейсмического мониторинга написали открытое письмо правительству, в котором утверждали, что в отчете о воздействии на окружающую среду, подготовленном для проекта, занижается риск сейсмической нестабильности. В отчете утверждалось, что будущая плотина может выдержать землетрясение силой в 5 баллов по шкале Рихтера, при этом в регионе бывают землетрясения силой 7 баллов.

Опасения по поводу пагубного воздействия усугубляются проблемами с другими, недавно построенными плотинами в горах Грузии. В 2017 году туннели плотины Шуахеви в юго-западной Аджарии обрушились всего через два месяца после введения ГЭС в эксплуатацию. Плотина спровоцировала националистические протесты. Тот факт, что земля для строительства плотины была продана по символической цене в 121 лари ($39), вызвал гнев правых сил Грузии. ”Грузинская земля не продается”, - такую надпись часто можно было увидеть на плакатах во время демонстраций против строительства плотин.

Более того, критики утверждали, что Намахванская ГЭС окажется невыгодной для грузинских потребителей энергии. НПО ”Центр социальной справедливости”, анализируя контракт, отмечает, что он обязывает Грузию покупать электроэнергию по более высокой цене, чем у других поставщиков. ”Соглашение не создает гарантий занятости для граждан Грузии” и дает компании ”неограниченные права на природные ресурсы”.

Самой спорной частью контракта было положение о том, что ”возмещение всех видов ущерба и убытков в случае форс-мажорных обстоятельств является обязанностью государства”. Согласно документу Министерства юстиции, подавляющее большинство обязательств ложится на правительство Грузии и государственные компании, в то время как другая сторона максимально защищена по тому же соглашению.

Чиновники назвали утверждения о несправедливых условиях ”преувеличенными” и настаивали на том, что проект безопасен. Но по мере нарастания протестов премьер-министр Ираклий Гарибашвили 24 апреля объявил ”мораторий на строительство сроком на 9-12 месяцев” для дополнительных исследований. Лидеры протестного движения обрадовались решению компании ENKA. Учитывая несправедливый характер контракта, государство страдает даже от его расторжения, а компания выигрывает в любом случае, говорят местные жители. Но если бы компания осталась в долине, убытки оказались бы куда больше.

Что дальше?

Министерство экономики Грузии подтвердило, что получило от компании ENKA уведомление о планах расторгнуть контракт через месяц. ”В течение следующего месяца мы продолжим общаться с компанией-инвестором, чтобы найти правильное и, что наиболее важно, подходящее для государства решение, которое не нанесет вреда нашей инвестиционной среде”, - говорится в заявлении министерства.

Но чиновники не уточнили, что будет дальше. Среди множества оставшихся вопросов: будет ли компания ENKA продолжать владеть землей в течение следующих 99 лет в соответствии с условиями договора купли-продажи? Найдет ли государство нового инвестора и подрядчика или будет строить плотину само? Будет ли выплачена компенсация?

Поскольку компания расторгла договор на этапе, предшествующем строительству, она может потребовать покупку переданных активов по рыночной цене, в частности земли, в качестве оплаты. Согласно контракту, государство обязано их купить. Если стороны не могут разрешить спор путем мирного урегулирования, им в придется прибегнуть к арбитражу в Париже. Детали процесса, в том числе и само его проведение, конфиденциальны, а значит публично ничего известно не будет.