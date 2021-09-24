Емельяненко заблокировали в TikTok

Социальная сеть TikTok заблокировала аккаунт российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко по причине "Опасные личности и организации". Об этом сообщил сам спортсмен в своем Instagram.

"Я настолько опасен, что даже TikTok меня блокирует", - написал Емельяненко.

Стоит отметить, что Александр уже пожаловался администраторам с просьбой разблокировать его страницу.

Несколько дней назад Емельяненко одержал победу над блогером Артемом Тарасовым, бой проходил по правилам кулачных боев. Всего на его счету 29 побед, восемь поражений и одна ничья.