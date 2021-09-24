В Феодосии пройдет благотворительный бал

В предстоящую субботу, 25 сентября, в Феодосии состоится благотворительный "Бал у Айвазовского", приуроченный к 110-летию Всероссийской благотворительной акции милосердия "Белый цветок".

На вечер приглашены видные деятели Республики Крым и Российской Федерации, а также представители бизнеса. В рамках мероприятия пройдет благотворительный аукцион в пользу тяжелобольных детей, на котором каждый желающий может выставить на продажу свой именной лот: предмет искусства, личные вещи и так далее. Участие в аукционе можно принять как лично, так и онлайн.

В качестве благотворителей свои лоты на нынешнем аукционе предоставят известный путешественник, писатель и священник Федор Конюхов, популярная певица и дизайнер модной одежды Виктория Цыганова, популярная актриса театра и кино Елена Захарова, народный художник Российской Федерации, профессор Никас Сафронов и крымский художник, дизайнер и основатель бренда одежды и картин Мария Доброва, передает "АиФ-Крым".

Вести бал будет российский шоумен, народный стилист телепрограммы #МодныйПриговор на "Первом канале", а также самый знаменитый двойник Стаса Михайлова Николай Васильев.

Организаторы обещают, что создадут уникальную атмосферу, где гостей ждет фуршет, художественная программа, музыкальные выступления и очень важная часть - благотворительный аукцион предметов искусства и эксклюзивных лотов, а также много приятных сюрпризов.

Собранные средства будут переданы в фонд "Будем Милосердны" и Крымский хоспис.

Напомним, в нынешнем году акция благотворительности и милосердия "Белый цветок" пройдет в Крыму в седьмой раз.