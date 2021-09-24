Почти во всех районах Дагестана отремонтируют электросети

"Россети Северный Кавказ" направит в Дагестан до конца 2021 года более 890 млн рублей для подготовки электросетевого хозяйства региона к осенне-зимнему периоду. Об этом заявили в пресс-службе главы РД.

Уточняется, что больше половины этой суммы пойдет на укомплектование спецтехникой, остальное - на техобслуживание и ремонт электросетей.

Подготовительные работы будут проводиться на территории 35 районов республики, где электрические сети и подстанции были построены преимущественно в 1960-70=х годах и на сегодняшний день изношены более чем на 70%, что выше среднероссийских показателей, отметили в региональном Минэнерго.

Ранее ПАО "Россети" направили в Дагестан 1,3 млрд рублей в рамках улучшения качества электроснабжения в шести муниципалитетах республики, напоминает ТАСС.