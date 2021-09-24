Калиматов: уровень безработицы в Ингушетии за год снизился на 10%

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил о снижении уровня регистрируемой безработицы в регионе: год назад он составлял 24%, теперь - 15,1%.

По его словам, этого удалось добиться в том числе благодаря реализации в регионе ряда крупных инвестпроектов: во время пандемии в республику пришли несколько инвесторов, благодаря которым удалось запустить производства и создать новые рабочие места.

"Если год назад у нас было 64 вакансии, то сейчас 2,5 вакансии на 1 тыс мест", - цитирует главу региона ТАСС.

Также Калиматов добавил, что до конца года в Ингушетии планируется открытие еще пяти-шести магазинов сети "Магнит", сейчас в республике работают 12 магазинов сети.

"Недавно мы открыли первый в республике автосалон "Магас-Лада". Поэтому работы хватит на всех", - пообещал глава региона.