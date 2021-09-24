Пентагон: военные контакты Москвы и Вашингтона ограничены, но...

Военные контакты Америки и России остаются ограниченными по политическим причинам, однако общение при этом не прерывается, заявил на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя заявление председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли по поводу возможного расширения военных контактов Москвы и Вашингтона.

"Как вы знаете, Минобороны приостановило военное сотрудничество с Россией по политическим и юридическим причинам", - цитирует его ТАСС.

Кирби выразил уверенность, что Милли "хорошо понимает, что это за ограничения".

При этом представитель Пентагона обратил внимание, что российские и американские военные продолжают общаться, чтобы не допустить "недопонимания или для урегулирования конфликтных ситуаций", в частности в Сирии.