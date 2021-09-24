Проблемы безопасности в Центральной Азии ждут решения

В последние годы из-за своего географического положения Центральная Азия столкнулась со многими серьезными проблемами безопасности. В связи с недавними политическими изменениями в Афганистане встал вопрос устойчивости границ, и Центральная Азия стала критически важным регионом с точки зрения безопасности.

Турецкая "Сабах" пишет о транснациональных экстремистских сетях, связывающих Центральную Азию с Афганистаном, а также об отсутствии сотрудничества между соседними странами. Вызовы безопасности Центральной Азии определяются положением региона на международной политической арене. Отсутствие регионального комплекса мер безопасности привело к появлению в регионе глобальных игроков как государственного, так и частного характера. В большинстве случаев это присутствие связано с желанием получить доступ к природным ресурсам или реализовать геополитические проекты, которые так или иначе создают значительные риски для региона.

Кроме того, различные государства Центральной Азии тяготеют к разным соседним региональным державам, что приводит к серьезному ослаблению связанности стран и, в конечном счете, к трансформации всей региональной структуры, пишет профессор Рустам Бурнашев в своей статье ”Вызовы безопасности в Центральной Азии.

Роль Узбекистана

Более того, еще одна проблема, с которой может столкнуться Центральная Азия, связана с процессом развития, идущим во многих странах региона, и в частности, в Узбекистане. Ташкент укрепляет свои связи с Европейским Союзом и проводит несколько реформ на самых разных уровнях. Как следствие, подчеркивает Бурнашев, реальная или потенциальная трансформация международного права силами, действующими на глобальном и региональном уровнях, а также возможные изменения в понимании концепции национального суверенитета и принципа невмешательства находятся среди ключевых вызовов безопасности, стоящих перед странами Центральной Азии. Регион в значительной степени зависит от вестфальского режима международной безопасности, поскольку в нем отсутствуют адекватные внутренние и региональные структуры. В результате будущие метаморфозы могут представлять самую большую угрозу в последующие годы.

Наконец, экологические проблемы можно рассматривать как еще одну угрозу безопасности в регионе. Экологические вопросы Центральной Азии - общая проблема. Отсутствие сотрудничества в этой сфере может повлечь серьезные последствия.

Вызовы безопасности в Центральной Азии представляют значительную опасность. Необходимо развивать международное и региональное сотрудничество, чтобы противостоять этим угрозам. Такое взаимодействие отвечает интересам ведущих стран, помогая им снизить региональные риски безопасности и способствуя развитию партнерства.