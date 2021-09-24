В Ингушетии ликвидируется двухсменное обучение

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил о том, что ликвидация двухсменного обучения в школах республики потребует строительства в регионе 34 общеобразовательных учреждений в течение пяти лет.

"Для ликвидации нехватки ученических мест и перехода на обучение в одну смену за пять лет необходимо дополнительно построить 34 общеобразовательные организации на более чем 21 тыс. ученических мест", - сказал он в интервью ТАСС.

В частности, республиканский лидер отметил, что с 2019 года в Ингушетии построили и реконструировали 21 детский сад на 4,5 тыс мест и 10 школ на 6 тыс мест.

"Приобретено 62 школьных автобуса, созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе 59 общеобразовательных организаций, проведен ремонт спортивных залов в 21 общеобразовательной организации, в 28 установлены спортивные площадки, в 43 созданы спортивные клубы", - также добавил он.