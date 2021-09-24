Новый пригородный маршрут разгрузит Косшы
В Нур-Султане сегодня начнет действовать новый пригородный маршрут: автобусы будут ходить от жилого массива "Лесная поляна" до остановки Назарбаев Университет, - рассказали в транспортной компании CTS.
Пригородный маршрут №323 будет курсировать с субботы 25 сентября и будет работать каждый день. Его ввели по просьбам жителей города Косшы.
"Движение маршрута начинается с остановочного пункта "Минимаркет "Эко-Маркет" - шоссе Каркаралинское - прямо по проспекту Кабанбай батыра - конечный пункт "Назарбаев Университет", - цитирует сообщение "Sputnik Казахстан".
Введение нового маршрута позволит разгрузить текущие маршруты города Косшы.
Вестник Кавказа
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