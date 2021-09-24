Итальянская Idroenergia SLR вложит 1,2 млрд рублей в мини-ГЭС в Дагестане

Итальянская компания собирается вложить 1,2 млрд рублей в создание мини-ГЭС в Дагестан. Совещание, на котором рассматривался этот вопрос, прошло в Минэнерго республики под руководством заместителя председателя правительства Дагестана Манвела Мажонца, в нем участвовали и представители итальянской Idroenergia SLR.

В ходе мероприятия рассматривались вопросы реализации инвестпроектов малых ГЭС в удаленных горных районах Дагестана.

С 2019 года IdroEnergia совместно с российской EcoEnergy изучили возможность возведения мини-ГЭС на территории Северного Кавказа, включая Дагестан.

"В настоящее время принято решение о реализации на территории Дагестана шести типовых проектов малой гидрогенерации суммарной мощностью до 6 МВт. Планируемый ввод в эксплуатацию объектов намечен на 2023-2024 года", - уточнили в Минэнерго.

Предполагается, что общий объем инвестиций достигнет 1,2 млрд рублей. Итальянская компания уже начала проектирование проектов первой очереди.

Вице-премьер пояснил, что реализация проекта обеспечит труднодоступные горные районы надежными источниками электричества, сократятся потери электроэнергии в сетях, важное значение имеет и экологическая составляющая.

По итогам совещания участники договорились о координации работы по реализации планирующихся проектов.