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Сочи признан лучшим городом для здорового образа жизни

Сочи признан лучшим городом для здорового образа жизни

Опрос показал, что россияне считают Сочи городом, в котором легче всего придерживаться здорового образа жизни, пишут "Известия".

Многие россияне (46%) готовы на переезд для улучшения здоровья. Чаще всего респонденты говорили о переезда в Сочи - 32%, следом идет Москва - 24%, замыкает тройку Краснодар - 22%.

Также россияне готовы для улучшения здоровья на переезд в  Санкт-Петербург - 18% и в Калининград - 16%.

Выбранные города, по мнению россиян, отличаются хорошей погодой и экологией, а также дают возможность выстроить баланс между работой и личной жизнью.

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