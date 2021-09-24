Круглый стол, посвященный сотрудничеству Москвы, Баку и Тегерана на Каспии, пройдет 28 сентября

Международный круглый стол "Сотрудничество России, Азербайджана и Ирана на Каспии. Промышленная кооперация и транзитный потенциал" пройдет в Москве 28 сентября.

Его организаторами выступают политологический центр "Север-Юг" совместно с экспертной платформой "Baku Network".

В круглом столе примут участие ведущие специалисты по Каспийскому региону из государственных, научных и общественных организаций государств "каспийской пятерки", в том числе запланировано выступление посла Ирана в РФ Казема Джалали.

С приветственными словами к участникам обратятся заместитель директора Департамента интеграционных проектов и стран СНГ Минэкономразвития России Анна Попова и исполнительный директор Политологического центра "Север-Юг" Анжелика Трапезникова.

В числе основных участников круглого стола глава Торгпредства Азербайджана в РФ Руслан Алиев (Баку), управляющий директор ассоциации "Афанасий Никитин" Игорь Гоц (Москва), председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев (Баку), президент Института политических и международных исследований, заместитель министра иностранных дел Ирана Сейед Мохаммед Казем Саджапур (Тегеран), председатель и генеральный директор Организации свободной зоны "Энзели" Али Осат Акбари Могаддам, представители Минтранса и МИД РФ, и др.

В ходе работы круглого стола будут рассматриваться такие вопросы, как развитие промышленных парков и свободные экономические зоны в портах; МТК "Север-Юг": ж/д коммуникации и автотрассы - перспективы расширения пропускной способности и увеличения грузопотока; морские и речные коммуникации: развитие пароходств РФ, АР, ИРИ; развитие кооперационных проектов в динамике интеграции государств региона, задачи дальнейшей региональной интеграции.