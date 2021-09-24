Магас примет гала-концерт фестиваля-конкурса этнической музыки "Золотая зурна"

С 12 по 19 октября в Ингушетии пройдет международный фестиваль-конкурс этнической музыки "Золотая зурна" - говорится в сообщении на сайте республиканского Минкультуры.

"Фестиваль проводится в целях сохранения традиционной культуры как основной составляющей единого мирового культурного пространства, поддержки самобытных исполнительских традиций, укрепления творческих контактов между коллективами, единения разных народов через взаимообогащение разных культур", - заявили в министерстве, передает "Это Кавказ".

Конкурс будет проводиться в двух номинациях: вокалисты и инструменталисты. Его участников разделят на две категории - младшая (от 18 до 35 лет) и старшая (от 36 до 65 лет).

Пройдет фестиваль-конкурс в два этапа: на первом, заочном, можно будет подать заявку с приложенной записью выступления, на его основании будет проводиться отбор участников гала-концерта, результаты которого станут известны до 4 октября. Второй этап – это гала-концерт победителей, который пройдет в Магасе 17 октября в Магасе на площади Алания.

