Ребенок и взрослый подорвались на мине на границе Гейгельского и Кельбаджарского районов

Тела взрослого и ребенка, жителей Дашкесанского района, пропавших без вести два месяца назад, найдены на границе Гейгельского и Кельбаджарского районов Азербайджана. Такое сообщение распространило МВД АР.

В нем говорится, что тела пропавших без вести 30 июля жителей села Алаханчаллы 2010 г.р. и Ульфета Рустамова, 2000 г.р., подорвавшихся на мине, были найдены на заминированной территории на границе Гейгельского и Кельбаджарского районов, передает Sputnik Азербайджан.

Их удалось обнаружить в ходе оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных Дашкесанским районным отделом полиции при участии сотрудников ANAMA.

Неблагоприятные погодные условия пока не позволяют вынести тела с заминированной территории.