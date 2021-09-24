Хикмет Гаджиев "продолжил обсуждения" с замглавы МИД Ирана

Помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с замглавы МИД Ирана Сейедом Саджадпуром. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Было приятно продолжить наши обсуждения с заместителем министра иностранных дел Исламской Республики Иран Сейедом Саджадпуром по двусторонним и региональным вопросам в целом", - указал Хикмет Гаджиев.

По его словам, участники встречи "подтвердили добрососедские отношения" между Азербайджаном и Ираном, а также акцентировали внимание на большом значении "академического и исследовательского сотрудничества".