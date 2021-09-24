Мошенник-взяточник требовал $83 тысячи за поступление в вуз в Каракалпакстане

Правоохранители задержали в Каракалпакстане гражданина Р. Э., обещавшего за взятку обеспечить поступление в вуз. Такое сообщение распространила пресс-служба Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана.

В беседе с гражданином Ш. Подозреваемый назвался сотрудником Государственного центра тестирования и дал обещание через своего знакомого, которого зовут Али, обеспечить проходные баллы для 29 абитуриентам, которые ранее не сдали вступительные экзамены в вузы.

За свои услуги он потребовал $83 тыс - и был задержан при получении этих денег, передает Газета.uz.

Открыто уголовное дело по ст.168 (мошенничество) и 211 через ст.28 (соучастие в даче взятки) Уголовного кодекса, идет следствие.