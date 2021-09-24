"Газпром" вывел на двухмесячный максимум закачку в ПХГ севера Европы

Закачка "Газпромом" природного газа в хранилища, расположенные на северо-западе Европы, за газовые сутки 23 сентября оказалась максимальной с 30 июля, об этом говорят данные ассоциации Gas Infrastructure Europe.

Как сообщает "Интерфакс", сейчас газ закачивается в три ПХГ: германские "Реден" (заполнено на 4,75%) и "Йемгум" (64,07%), а также "Бергермеер" (24,23%) в Нидерландах. Не производятся ни закачка, ни отбор из австрийского ПХГ "Хайдах" и еще одного немецкого хранилища "Катарина" (43,54%) в ФРГ.

Низкие запасы газа в европейских хранилищах и невозможность достичь оптимального уровня из-за глобального дефицита - основной страх, из-за которого топливо и дорожает. Еще один существенный фактор - рост цены при высоком спросе в Азии.