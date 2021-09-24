На Сочи надвигается непогода, власти открывают пункты временного размещения

Власти Сочи открывают пункты временного размещения в связи с надвигающейся стихией. Соответствующее поручение дал мэр города-курорта Алексей Копайгородский в ходе заседания городской комиссии по ЧС.

Как говорится в Instagram администрации Сочи, объявлено экстренное штормовое предупреждение: ночью к черноморскому побережью подойдет грозовой фронт, из-за него во всех районах пройдут грозы, ветер усилится до 20 м/с, местами может выпасть град, есть вероятность формирования смерчей над морем.

"Главам районов необходимо оперативно довести информацию до жителей о надвигающейся непогоде, чтоб люди спланировали свои выходные правильно и лучше находились дома. Из-за возможного подтопления нужно подготовить места для временного размещения граждан в случае необходимости эвакуации", - подчеркнул Копайгородский.