Осень не снизила спрос на отдых в Крыму

Несмотря на наступление осени, уровень бронирования отелей и санаториев Крыма остается высоким, - сообщили сегодня в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

"В целом по Крыму уровень бронирования объектов размещения в сентябре-октябре в среднем составляет 70%. При этом ряд отелей забронированы до 80-100% как в сентябре, так и в октябре, а санатории полуострова в среднем загружены на 70-80% в сентябре, по ряду объектов загрузка составляет 90-95%", - приводятся в сообщении слова главы Минтуризма Вадима Волченко, передает "Интерфакс!.

С января по август Крым посетили 7,2 млн туристов - на 24% больше аналогичного периода 2019 года, и скорее всего, нынешний туристический сезон обновит рекорд постсоветского периода.

За минувший 2020 год, когда вводились ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов, что на 15% меньше 2019 года, когда регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек.