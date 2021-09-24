Владикавказ примет очередной фестиваль Маринки

Со 2 по 10 октября в столице Северной Осетии пройдет V Международный кавказский фестиваль "Мариинский – Владикавказ", инициатором которого является дирижер Валерий Гергиев.

Фестиваль примет филиал Мариинского театра во Владикавказе. В его рамках пройдут симфонические концерты, балетные и оперные спектакли, а также программы для детей, - сообщает "Это Кавказ" со ссылкой на пресс-службу филиала.

Основным событием фестиваля станет премьера оперы "Паяцы" в постановке Марата Гацалова, главные партии в которой исполнят солисты Мариинского театра.

Напомним, впервые фестиваль "Мариинский – Владикавказ" прошел в 2017 году, за шесть дней проведения его мероприятия посетили более 3 тыс зрителей.