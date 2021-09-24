Карабахские золоторудные месторождения будет разрабатывать британская компания

Британская компания Anglo Asian Mining Plc, занимающаяся добычей драгоценных металлов в Азербайджане, будет разрабатывать золотоносные месторождения на освобожденных от оккупации территориях страны.

Представители компании уже побывали на месторождении в Зангилане. Компания планирует приступить к его разработке сразу же после того, как будет открыт доступ на эти территории, - передает Sputnik Азербайджан.

При этом все договоры по месторождениям в Нагорном Карабахе, которые были подписаны в 1997 году, будут обнулены. По новым соглашениям компания будет разрабатывать контрактные площади в течение пяти лет и заниматься добычей в течение 15 лет.

Также британская компания получит возможность дважды продлевать контракт на добычу драгметаллов сроком на пять лет.