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Неизвестный "заминировал" два торговых дома в Каспийске – источник

Неизвестный &quot;заминировал&quot; два торговых дома в Каспийске – источник

В полицию дагестанского Каспийска сегодня вечером поступил анонимный звонок о минировании двух торговых домов города, - сообщил информированный источник.

"Поступило сообщение о том, что заминировали здания двух торговых домов. Людей эвакуировали. На месте работают взрывотехники и кинологи", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Проводится проверка, откуда поступило это сообщение.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

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Вестник Кавказа

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