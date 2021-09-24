Неизвестный "заминировал" два торговых дома в Каспийске – источник
В полицию дагестанского Каспийска сегодня вечером поступил анонимный звонок о минировании двух торговых домов города, - сообщил информированный источник.
"Поступило сообщение о том, что заминировали здания двух торговых домов. Людей эвакуировали. На месте работают взрывотехники и кинологи", - цитирует собеседника "Интерфакс".
Проводится проверка, откуда поступило это сообщение.
Официального подтверждения данной информации пока нет.
Вестник Кавказа
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