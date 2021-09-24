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Попова: привитые практически не умирают от коронавируса в России

Попова: привитые практически не умирают от коронавируса в России

Среди жертв коронавируса в России практически нет вакцинированных от Covid-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-1".

"Из числа ежедневно погибающих в стране привитых практически нет", - отметила она.

Что касается заразившихся штаммом "дельта", то вакцинированы из них только порядка 2%.

Таким образом, подчеркнула Попова, российские вакцины от ковида показывают высокую эффективность.

Тем не менее, заявила глава Роспотребнадзора, учитывая, что из 110-115 млн взрослых россиян привито одной дозой всего 47 млн, то есть меньше половины, следует ожидать продолжения распространения коронавируса.

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Вестник Кавказа

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