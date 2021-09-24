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Немецкая авиабомба времен войны нашлась под водой в Новороссийске

Фото ГУ МЧС России
Фото ГУ МЧС России

В новороссийском Мысхако нашли немецкую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, - сообщили в Новороссийском центре поисковых работ.

Немецкая авиабомба SD-250 лежит на полутораметровой глубине в десяти метрах от берега. Извлечь ее поисковики не смогли, а уничтожить ее на самом берегу невозможно - рядом находятся жилые дома и гостиницы, передает "АиФ-Юг".

Сейчас полицейские оцепили территорию страшной находки и организовали круглосуточную охрану до приезда саперов.

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Вестник Кавказа

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