"Трудовых рабов" освободили полицейские в Акмолинской области

Торговлю людьми пресекли полицейские в Акмолинской области, такое сообщение распространила пресс-служба областного департамента полиции.

В Аршалынский районный отдел полиции поступил звонок от человека, заявившего, что в селе Константиновка незаконно удерживают несколько человек для работы на предприятии.

Правоохранители выяснили, что с 9 по 14 сентября текущего года злоумышленник и двое его сообщников, находясь в Нур-Султане, предлагали людям, ищущим заработок, работу по частному найму. Затем сообщники привозили жертв на территорию предприятия в село Константиновка.

"В ходе проведения проверки на территории ТОО установлено, что на территории ТОО находились более 20 рабочих, трое из которых, мужчины от 39 до 53 лет - жители городов Костанай, Шымкент и Нур-Султан. Они обратились с заявлением в полицию о принятии мер по факту незаконного удержания на территории ТОО с 14 сентября", - цитирует сообщение полиции Sputnik Казахстан.

Установлено, что удерживаемым лицам угрожали, а также применяли в отношении них насилие. Открыто досудебное расследование по ч.2 ст.128 УК РФ "Торговля людьми", назначена судебно-медицинская экспертиза.