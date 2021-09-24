Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева посетила новую школу в пригороде Баку

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сегодня, 24 сентября, побывала посетила новую школу в поселке Бина Хазарского района Баку, где ознакомилась с условиями, созданными в новой полной средней школе номер 88.

Как рассказал первому вице-президенту министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, новое учебное заведение рассчитано на 1600 ученических мест. Здесь созданы 37 классных комнат, соответствующих современным стандартам образования, кабинеты дошкольной подготовки, предметные кабинеты и лаборатории, кабинеты по информатике, военной подготовке, актовый и спортивный залы, библиотека, столовая, - передает Sputnik Азербайджан.

Также в школе имеются 28 классов здорового образования, где будут обучаться все ученики ее начальных классов. Сюда же будут переведены преподаватели и учащиеся из других учебных заведений, что позволит уменьшить плотность учащихся в других школах поселка.