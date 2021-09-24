Психиатр назвала простой способ профилактики осенней депрессии

Существует простой способ не впасть в депрессию в ненастные осенние дни, об этом рассказала в интервью радио Sputnik психиатр, кандидат медицинских наук, вице-президент международного общества "Стресс под контролем" Ольга Котова.

"Чтобы не было сезонных депрессивных расстройств, то есть сезонных расстройств настроения, надо не жалеть электричества и не экономить на свете", - посоветовала она.

По словам специалиста, чем светлее у человека дома и на работе, тем лучше становится его эмоциональное состояние.

Кроме того, психиатр напомнила, что осенью протекает сезонная перестройка организма, так что необходимо высыпаться - чему может помешать в том числе привычка просиживать вечера перед компьютером: голубой свет от монитора может повлиять на сон.