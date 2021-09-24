Brent впервые за почти три года поднялась выше $78

Нефть Brent сегодня поднималась в цене выше $78, об этом говорят данные торгов.

Стоимость ноябрьского фьючерса с поставкой на лондонской бирже ICE к 19:33 мск, увеличившись на 0,99%, дошла до $78,01 за баррель.

К 19:38 мск рост замедлился, и цена немного опустилась - до $78 за баррель, пишет ТАСС.

В последний раз Brent стоила дороже $78 за баррель в октябре 2018 года.

Легкая нефть WTI дорожает на 0,93%, достигая $73,98 за баррель.