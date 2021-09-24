В лобовом столкновении с грузовиком в Алматинской области погибла женщина

Сегодня вечером в Алматинской области Казахстана произошло ДТП со смертельным исходом – в лобовом столкновении с грузовиком погибла пассажирка автомобиля Toyota, пострадали двое несовершеннолетних детей

ДТП произошло близ Талдыкоргана на 299 километре автодороги Алматы – Оскемен – лоб в лоб столкнулись грузовик Shacman и Toyota Camry. По предварительным данным, ДТП произошло по вине 27-летнего водителя легковой автомашины.

"На месте происшествия скончалась женщина, находившаяся в салоне автомашины в качестве пассажира. Водитель, а также двое несовершеннолетних детей с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу Талдыкоргана", - сообщили в пресс-службе ДП области, передает Sputnik Казахстан.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство, на месте ЧП работают следователи.