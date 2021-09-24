Узбекистан получил партию китайской антикоронавирусной вакцины

В Узбекистан сегодня прибыла очередная партия вакцины против коронавируса, - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны в своем Telegram-канале.

Китай поставил в Узбекистан еще 2 499 668 доз антикоронавирусной вакцины ZF-UZ-VAC2001, и теперь в стране на данный момент доступно 26 754 208 доз вакцины. Это 1,5 млн доз AstraZeneca, 20 499 668 доз ZF-UZ-VAC2001, 460 000 доз "Sputnik V", 3 000 060 доз Moderna и 1 200 000 доз Pfizer/BioNTech, - передает Sputnik Узбекистан.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Узбекистане стартовала 1 апреля, сейчас в стране полностью привито более 4 млн человек.