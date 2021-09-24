Китаю нужно все больше газа

Китай, крупнейший в мире потребитель природного газа, наращивает поставки газа на предстоящий зимне-весенний отопительный сезон 2021-2022 годов, стремясь предотвратить дефицит, подобный тому, который случился прошлой зимой. S&P Global Platts отметает, что КНР собирается увеличить импорт природного газа по трубопроводам, повысить уровень добычи газа на внутреннем рынке, призвать ведущие национальные нефтегазовые компании к увеличению закупок, изменить стратегию закупок СПГ и сместить фокус с нестабильных спотовых рынков, а также увеличить предложение альтернативных видов топлива, в том числе и угля, в ближайшие месяцы.

Баланс спроса и предложения природного газа в Китае этой зимой будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от темпов экономической активности, новых вспышек COVID-19, политики декарбонизации и борьбы с загрязнением, в рамках которой происходит переход с угля на газ, а также от того, насколько суровой будет грядущая зима. Главный разработчик политики Китая Государственный комитет по развитию и реформам недавно провел встречи с тремя крупными государственными нефтегазовыми компаниями - PetroChina, Sinopec и CNOOC, попросив их обеспечить достаточное количество природного газа для предстоящего отопительного сезона. ”Нас попросили хорошо подготовиться к газоснабжению к предстоящей зиме, и мы предприняли все необходимые меры”, - сказал представитель одной из компаний. Отопительный сезон в северных регионах Китая обычно длится с 15 ноября по 15 марта.

Чиновники стремятся обеспечить поставку природного газа на зимне-весенний отопительный сезон 2021-2022 годов, учитывая зимние Олимпийские игры 2022 года, которые будут проходить в Пекине с 4 по 20 февраля. Хотя усилия по ограничению загрязнения воздуха повысят спрос на более чистые виды топлива, в том числе и на газ, ключевым моментом является бесперебойное обеспечение. Спрос на энергию в зимний период будет оставаться высоким, но февраль не является пиковым месяцем для промышленного спроса, поскольку многие фабрики обычно закрываются или снижают производительность в связи с новогодними праздниками по лунному календарю, что должно немного ослабить давление на поставщиков. Большинство производств закрываются перед праздничной неделей и возобновляют работу после Праздника фонарей. Лунный 2022 год начинается 1 февраля, а Праздник фонарей - 15 февраля. В 2021 году в Китае наблюдался устойчивый рыночный спрос на природный газ. Ожидается, что спрос вырастет на 11-13% в годовом исчислении до 365-370 млрд кубометров в этом году, чему будет способствовать ослабление пандемических ограничений и укрепление экономики страны.

Рост импорта

Согласно данным Главного таможенного управления от 22 сентября, импорт природного газа в Китай по трубопроводам достиг рекордной отметки в 3,79 млн тонн в августе, что на 3,4% выше предыдущего максимума в 3,67 млн тонн в июле. PetroChina увеличит импорт газа из России по трубопроводу ”Сила Сибири” до 43 млн кубометров в день с нынешних 28 млн кубометров ежедневно к концу 2021 года. Государственный комитет по развитию и реформам, отмечает, что таким образом можно будет удовлетворить рост спроса во время зимних Олимпийских игр.

Импорт трубопроводного газа в Китай из Мьянмы также, как ожидается, увеличится этой зимой, поскольку местный газораспределитель Yunnan Investment Qujing Gas подписал контракт на зимние поставки с PetroChina. Общий объем китайского импорта трубопроводного газа, включая объемы из Центральной Азии и Мьянмы, в период с октября 2021 года по март 2022 года составит в среднем 162 млн кубометров в сутки, что на 19 млн кубометров в сутки больше по сравнению с уровнем отопительного сезона 2020-2021 годов.

Китайские импортеры СПГ стремятся обезопасить краткосрочные контракты, связанные с нефтью, даже несмотря на продажи грузов из-за высоких спотовых цен. Совсем недавно государственный трейдер Unipec запросил 11 грузов DES (поставка с судна) для доставки в ноябре-марте по ценам, привязанным к TTF, Brent или по фиксированной цене. Тендер закрывается 24 сентября.

По мнению одних трейдеров, тендер Unipec нужен для оптимизации, но также может отражать ожидания более холодной зимы. Другие трейдеры считают, что причина в бэквордации на рынке, которая объясняет, почему компании продавали грузы в первом полугодии для поставки в ноябре в физическом окне MOC (рыночного ордера на закрытие) в Азии, одновременно стремясь приобрести форвардные грузы.

В этом году Unipec приобрела 40-50 партий СПГ в рамках тендера на поставку в период с июня 2021 года по февраль 2022 года, что вдвое больше, чем в прошлом году. 10-летняя сделка его материнской компании Sinopec с Катаром на поставку 2 млн тонн СПГ в год вступает в силу в январе 2022 года. CNOOC закупила около 20 партий СПГ в период с июля 2021 года по март 2022 года с доставкой через тендеры в этом году. В прошлом году таких закупок не было, сообщили рыночные источники.

Импорт СПГ в Китае может вырасти на 37 млн кубометров в сутки в зимне-весенний период 2021-2022 годов по сравнению с прошлым отопительным сезоном. Китайский государственный производитель CNOOC наращивает внутреннюю нетрадиционную и морскую добычу газа, включая ввод в июне в эксплуатацию газового месторождения ”Линшуй 17-2”, первого газового месторождения, разрабатываемого собственными силами в Южно-Китайском море. Sinopec активно пополняла запасы газа, и источник в компании сообщил, что терминал в Циндао почти полностью загружен, а закачка газа в хранилище Wen 23 с рабочей емкостью 10 млрд кубометров завершена.