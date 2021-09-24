Партия Пашиняна решила укрупнить общины Армении

Нацсобрание Армении сегодня приняло во втором и окончательном чтении законопроект об укрупнении общин.

За него проголосовали 63 депутата от правящего "Гражданского договора". Оппозиционные националистические фракции "Айастан" и "Честь имею" (созданные зачинщиками нагорно-карабахского конфликта) не участвовали в голосовании, бойкотировав заседание, передает Sputnik Армения.

Депутат от большинства Геворг Папоян напомнил, что концепция по укрупнению общин была разработана еще в 2011 году и начала воплощаться в жизнь в 2015-м, когда у власти была именно нынешняя оппозиция.

До 2015 года общины представляли собой в основном отдельные города и села, согласно реформе в них объединяются 20-30 сел, так что по размеру они станут схожи с районами или подрайонами Советской Армении, хотя на сто процентов разделение совпадать не будет.

Цель изменений - избежать дробления муниципальных бюджетов и реализовать на бюджетные средства программы районного значения.

Уточняется, что под укрупнение не попадут села с национальными меньшинствами.