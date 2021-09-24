ГТС Украины готова срочно продлить контракт с Газпромом на транзит газа

Украина готова немедленно заключить контракт на транзит газа через ее территорию, не дожидаясь 2024 года, когда завершается действующий контракт с "Газпромом", - заявил сегодня на круглом столе, организованном по видеосвязи американским аналитическим центром Atlantic Council ("Атлантический Совет"), генеральный директор компании "Оператор ГТС Украина" Сергей Макогон, передает ТАСС.

"Мы настаиваем на том, чтобы контракт на транзит газа должен быть подписан немедленно, не дожидаясь конца 2024 года", - сказал он, передает ТАСС.

Это будет гарантией того, что транзит через Украину сохранится, - добавил Макогон.