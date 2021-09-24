Оползни заблокировали села в Аджарии и Гурии
Сход оползней на дорогу изолировал от внешнего мира 40 семей в селе Омпарети Ланчхутского района (Гурия), такое сообщение опубликовано на странице администрации муниципалитета Ланчхути в Facebook.
Стихия спровоцировала проблемы и в Чочхати, в селе Хорети оказался поврежден мост, пишет Sputnik Грузия. Восстановительные работы уже начаты.
Кроме того, ливни вызвали оползневые процессы также в Аджарии: в Кобулети, Хелвачаури и Хуло огромные массы земли и камней сошли на дороги к нескольким селам.
Департамент автодорог Грузии расчищает места схода оползней, чтобы восстановить движение транспорта.
Вестник Кавказа
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