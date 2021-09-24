Тегеран: частным компаниям, незаконно перевозившим грузы в Карабах, вынесено предупреждение
Иранским частным транспортным компаниям, занимавшимся незаконными перевозками на азербайджанские территории, где временно дислоцированы российские миротворцы, сделано предупреждение. Такое заявление сделал посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави на мероприятии, приуроченном к "Неделе священной обороны".
Он подчеркнул, что сразу после получения официального уведомления от Баку был предпринят ряд мер.
Дипломат уточнил, что иранские компании получили предупреждение о необходимости уважать территориальную целостность Азербайджана.
Мусави обратил внимание, что Тегеран всегда хочет, чтобы в Азербайджане были мир, безопасность и благосостояние, дружба и братство между обеими странами вечны и базируются на множестве общих ценностей.
"Политика добрососедства и отношения с соседними странами являются для Ирана приоритетом", - указал посол.
Вестник Кавказа
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