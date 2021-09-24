Убивший приятеля житель Ставрополья 22 года прятался в Италии

В Кировском округе Ставропольского края вынесли приговор мужчине, убившему своего приятеля 22 года назад. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставрополья.

Было установлено, что в июне 1999 года в Новопавловске между двумя мужчинами произошла ссора, в ходе которой один из них ударил ножом своего собеседника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, а нападавший скрылся. Его объявили в международный розыск.

Как отмечается, убийца сменил имя и фамилию и уехал за границу. Задержать мужчину удалось в Италии, а в феврале 2021 года его экстрадировали.

Суд назначил мужчине 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, передает "Ставропольская правда".