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Есть ли будущее у "русского ислама"?

События в Афганистане и приход к власти исламистов заставил нас вновь задуматься об исламском факторе. Лидеры стран Средней Азии очень не хотят, чтобы Афганистан стал точкой экспорта политической модели. Является ли приход талибов доказательством подъема ислама как религии и политической модели, и куда вообще движется исламский мир, обсудил со старшим научным сотрудником казанского Института истории имени Шигабутдина Марджани, главным редактором сайта о мусульманской культуре "Исламосфера" Исмагилом Гибадуллиным.

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